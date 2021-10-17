"Победа Динамо заслуженная. Я бы отметил три вещи: первое – очень хорошее функциональное состояние команды, второе – замена Супряги, этим тренер все показал, третье – без травм сегодня.

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Иногда в футболе так бывает, что 1:0 в чью-то пользу хуже, чем 0:0. На полсекунды расслабляешься – и у ребят с лучшим исполнительским мастерством все получается. Первый гол забит очень быстро, замена на Гармаша... Я думаю, если бы первый тайм закончился 0:0, то Динамо дожало бы Львов функционально", – отметил Головко в программе УПЛ Online.

Напомним, Луческу заменил Супрягу в конце первого тайма поединка против Львова (4:1). Позже румын объяснил свое решение.

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