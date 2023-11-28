"Степаненко, у своєму віці (34 роки, – ред.) залишається найкращим футболістом цієї ланки і це є певна проблема. Крім нього, ніхто не відбирає. Він на колінах відбирає, але відбирає. У нього є рівень і нижче нього він не опускається.

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А хто замість нього? Бражко. Він дуже здорово виглядає в Динамо. Матч проти Руха дуже здорово відіграв. Він хороший футболіст, який так само грає серед лідерів у чемпіонаті України другий сезон поспіль. Ще є Рубчинський. Півтора року людина взагалі грає без змін, без зривів", – сказав Циганик в ефірі авторської передачі на YouTube.

Нагадаємо, Тарас Степаненко провів за національну збірну України 80 поєдинків, в яких забив 4 м'ячі. В заключному поєдинку відбору до Євро-2024 підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Італією (0:0) і не змогли пробитися на чемпіонат Європи. Проте у збірної України буде шанс зіграти на Євро – "збірники" зіграють у плей-офф Ліги націй. В півфіналі підопічні Реброва зіграть проти збірної Боснії.

Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих