"Не знаєш, чого очікувати. Зараз у всіх команд є гарні футболісти, всі вміють грати. Я радів, коли Шотландія та Уельс випали. Мені казали, що Шотландія сильніша за Уельс – у підсумку Уельс не пройшли. Авжеж, можемо казати, що і моменти були, і суддя. Але ж ми не забили і не пройшли на чемпіонат світу.

"Інформація про купівлю місця в складі – маячня": боснійський журналіст спрогнозував переможця матчу Боснія – Україна

Тому треба добре готуватися. Дуже хочеться, щоб усі були в формі, здорові, були на ходу в своїх чемпіонатах, щоб до гри підійшли в дуже гарній формі. Дуже на це сподіваюся.

Ми можемо казати що завгодно, але італійці здобули результат. В принципі, ми теж здобули, але завдяки перемозі в Італії вони пройшли далі. Це футбол, тому треба працювати для того, щоб здобувати результат.

Чи є небезпекою для збірної України те, що у матчі з Боснією вона буде фаворитом? У нас дуже гарна команда. Багато хлопців зараз грає в Європі в сильних командах. Вони, я думаю, вже повинні звикнути до того, що коли ти виходиш у ролі фаворита – це більше ментальне навантаження. Але у нас для цього є якості в команді, і ми можемо цим користуватися. Це не означає, що якщо ти фаворит, ти вийшов – і перед тобою зняли капелюха і провели до фіналу.

Але виходити, вірити в свої сили, в те, що ми можемо грати на високому рівні, можемо домінувати на полі – я вважаю, що ми дійсно це можемо. Але це через працю, через дисципліну, через концентрацію. А потім вже на цьому індивідуальна майстерність тих хлопців, які грають попереду – і все буде добре, – сказав Степаненко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у разі успіху з командою Боснії підопічні Реброва у вирішальному матчі зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.

Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих