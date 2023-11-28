"Степаненко, в своем возрасте (34 года, – ред.) остается лучшим футболистом этого звена и это определенная проблема. Кроме него, никто не отбирает. Он на коленях отбирает, но отбирает. У него есть уровень и ниже него он не опускается .

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А кто вместо него? Бражко. Он очень здорово смотрится в Динамо. Матч против Руха очень здорово отыграл. Он хороший футболист, который также играет среди лидеров в чемпионате Украины второй сезон подряд. Еще есть Рубчинский. Полтора года человек вообще играет без изменений, без срывов", – сказал Цыганик в эфире авторской передачи на YouTube.

Напомним, Тарас Степаненко провел за национальную сборную Украины 80 поединков, в которых забил 4 мяча. В заключительном поединке отбора к Евро-2024 подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Италией (0:0) и не смогли пробиться на чемпионат Европы. Однако у сборной Украины будет шанс сыграть на Евро – "сборники" сыграют в плей-офф Лиги наций. В полуфинале подопечные Реброва сыграют против сборной Боснии.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных