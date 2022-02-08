"Лунін, Нещерет, Різник, Трубін – це воротарі дуже високого рівня. Але завдання тренера молодіжної збірної не тільки підібрати голкіпера, але бачити також в ньому перспективу і можливість, щоб він через якийсь час грав у національній команді.

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Андрія Луніна вперше ми викликали ще у U-19, де головним тренером був Володимир Єзерський. Лунін був на голову вищим за свого конкурента Олега Білика, він завжди хоче бути в грі, любить читати гру, добре грає ногами – це великий плюс. Іноді це бажання завжди бути в грі йому заважає, він робить помилки, але це нормальний процес. На той момент він був сильнішим, а коли його почали викликати в національну збірну, то через Олександра Шовковського ми намагалися донести, що Луніну краще грати в молодіжній команді. У нього є хороші якості, а є якості, над якими треба працювати. Він все ще молодий воротар, єдина проблема останніх років – він мало грає, але про це і так всі знають.

Різник провів у нас одну-дві гри, і його відразу забрали в національну збірну. Там був ковід, у них не вистачало воротарів. Я за ним стежив. За Трубіним ми теж давно стежили. У нього дуже хороші перспективи. Я їх всіх поважаю, стежу, бажаю їм удачі. З Нещеретом я працював ще в команді U-15, у нього є хороші якості, дещо потрібно покращувати. Але не хочу на камеру говорити, хто з них сильніший. До всіх добре ставлюся, не люблю коли порівнюють. Вони – майбутнє нашого футболу. Хтось грає в Лізі чемпіонів, хтось поїхав у Реал, тому за воротарів нашої національної збірної я спокійний", – розповів Рева в ефірі YouTube-каналу Sport Arena.

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