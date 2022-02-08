"Динамо – це легендарний клуб українського футболу, і я з великою повагою ставлюся до цієї команди, вона мені багато дала. Але, можливо, я мало ігор провів в основному складі, можливо, на шляху став такий знаменитий тренер, як Йожеф Сабо. У мене з ним були певні моменти. Є люди, які розуміють один одного, є люди, яких ти поважаєш. Сабо зробив для мене хороші речі, але в 2004 році, коли він прийшов, мені було некомфортно на душі.

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У світі не може бути все гладко. Відхід Валерія Васильовича Лобановського був для мене великою втратою, поки він був – мені здавалося, що все справедливо. А коли його не стало – з'явилася порожнеча і почуття справедливості загубилося.

Я люблю Динамо, добре до нього ставлюся. Але на певному етапі розумієш, що люди придумують собі якісь "кліше". Навіщо? Я почувався футболістом команди Динамо, але "динамівцем"... Не знаю. Динамо – це бренд, я його люблю, і все. Про Шахтар я такого не можу сказати. Але я нині адекватно ставлюся до обох команд, як і до всіх інших", – розповів Рева в ефірі YouTube-каналу Sport Arena.

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