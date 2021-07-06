"Бики" відпустили 23-річного замбійського півзахисника на Туманний Альбіон, інформує офіційний сайт Брайтона.

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З Еноком Мвепу було підписано контракт терміном на 4 роки. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 23 мільйони євро. У минулому сезоні австрійської Бундесліги хавбек провів 29 матчів, у яких відзначився п'ятьма голами і двома асистами. Загалом за "биків" Мвепу грав 3 роки.

До слова, минулу кампанію Брайтон завершив на 16-й сходинці АПЛ, Зальцбург же завоював золото австрійської першості.

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