"Быки" отпустили 23-летнего замбийского полузащитника на Туманный Альбион, информирует официальный сайт Брайтона.

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С Эноком Мвепу был подписан контракт сроком на 4 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 23 миллиона евро. В прошлом сезоне австрийской Бундеслиги хавбек провел 29 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя ассистами. Всего за "быков" Мвепу играл 3 года.

К слову, прошлую кампанию Брайтон завершил на 16-й строчке АПЛ, Зальцбург же завоевал золото австрийского первенства.

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