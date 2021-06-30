Форвард Зальцбурга приєднався до Лестера, інформує прес-служба англійців. 22-річний замбієць поставив свій підпис під п'ятирічном контрактом.

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Раніше стало відомо, що перехід Дака обійдеться "лисицям" у 30 мільйонів євро. Тепер це новий трансферний рекорд для чемпіонату Австрії. До цього найдорожчим проданим гравцем був Набі Кейта, який перебрався із Зальцбурга у Лейпциг за 29,75 млн євро у 2017-му.

Зауважимо, Петсон Дака у минулому сезоні став найкращим бомбардиром австрійської Бундесліги, він забив 27 м'ячів у 28 поєдинках. За Зальцбург замбієць виступав з літа 2017 року.

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