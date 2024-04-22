"Как прошла адаптация и как приняли в коллективе? Меня приняли очень хорошо. Особенно отмечу нашего капитана Тараса Степаненко, который немножко говорит на нашем языке. Он мне помогал, поддерживал и придавал уверенности.

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Период адаптации уже завершен? Можно сказать, адаптация уже завершается. Осталось только выучить украинский язык", – поделился Эгиналдо в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Добавим, что бразилец присоединился к Шахтеру этой зимой, успел сыграть за "горняков" 16 матчей (2 гола и 2 ассиста). Transfermarkt оценивает Эгиналдо в 3 млн евро.

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