"Осталось выучить украинский": легионер Шахтера – об адаптации в Украине и игроке, который помог больше всего
Вингер Шахтера Эгиналдо рассказал, как прошла акклиматизация к новому клубу.
"Как прошла адаптация и как приняли в коллективе? Меня приняли очень хорошо. Особенно отмечу нашего капитана Тараса Степаненко, который немножко говорит на нашем языке. Он мне помогал, поддерживал и придавал уверенности.
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Период адаптации уже завершен? Можно сказать, адаптация уже завершается. Осталось только выучить украинский язык", – поделился Эгиналдо в интервью YouTube-каналу Шахтера.
Добавим, что бразилец присоединился к Шахтеру этой зимой, успел сыграть за "горняков" 16 матчей (2 гола и 2 ассиста). Transfermarkt оценивает Эгиналдо в 3 млн евро.
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