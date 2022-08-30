Захисник Шахтаря Марлон, який на правах оренди виступає за італійську Монцу, запевнив, що повернеться в Україну.

"Коли російські танки увійшли до України, мій 4-річний син (найстарший із трьох дітей), як завжди, грався і сміявся. Він бігав і малював, нічого не помічаючи. Для нас із дружиною він був розрадою, допомагав нам не зневіритися.

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Ми, легіонери Шахтаря, провели в Україні 4 дні після початку вторгнення, а потім змогли виїхати з готелю у Києві, де мешкали. Ми залишили свої машини біля вокзалу з ключами на шинах, щоб сім'ї, які хочуть евакуюватися, могли їх забрати. Фактично, ми їх віддали.

Я спав три години на добу, боявся за свою сім'ю. Я думаю, що це по-людськи. І я не забуваю Україну. Колись я повернусь, але не знаю, як мене сприймуть у суспільстві, у народі, серед моїх колишніх партнерів.

Чи підтримую зв'язок із товаришами з Шахтаря? Звісно. На їхні запити я роблю пожертвування на підтримку України. Вони також створили фонд для виплати зарплат працівникам клубу. Я теж роблю внески туди", – цитує бразильця La Repubblica.

Нагадаємо, Марлон перейшов у Шахтар влітку 2021-го з Сассуоло. Через повномасштабну війну в Україні центрбек повернувся в Серію А, приєднавшись до Монци на правах оренди. Його контракт із Шахтарем чинний ще 4 роки.

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