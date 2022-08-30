"Когда российские танки вошли в Украину, мой 4-летний сын (старший из трех детей), как всегда, играл и смеялся. Он бегал и рисовал, ничего не замечая. Для нас с женой он был утешением, помогал нам не отчаяться.

"Малиновский не только крутой футболист": полузащитник Аталанты подарил ВСУ грузовик

Мы, легионеры Шахтера, провели в Украине 4 дня после начала вторжения, а затем смогли выехать из гостиницы в Киеве, где жили. Мы оставили свои машины у вокзала с ключами на шинах, чтобы семьи, желающие эвакуироваться, могли их забрать. Фактически, мы их отдали.

Я спал три часа в день, боялся за свою семью. Я думаю, что это по-человечески. И я не забываю Украину. Когда я вернусь, но не знаю, как меня воспримут в обществе, в народе, среди моих бывших партнеров.

Поддерживаю ли связь с товарищами из Шахтера? Конечно. По их запросам я делаю пожертвования в поддержку Украины. Они также создали фонд для выплаты зарплат сотрудникам клуба. Я тоже делаю взносы туда", – цитирует бразильца La Repubblica.

Напомним, Марлон перешел в Шахтер летом 2021-го из Сассуоло. Из-за полномасштабной войны в Украине центрбек вернулся в Серию А, присоединившись к Монце на правах аренды. Его контракт с Шахтером действует еще 4 года.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?