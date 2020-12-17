Закарпаття сколихнула звістка про автотрощу, яка забрала життя місцевого футболіста.

Трагедія сталася вчора (16 грудня) близько 23:00 у Іршаві, повідомляє Mukachevo.net. Водій Opel Zafira здійснив необачний обгін, зіткнувся з переднім автомобілем і вилетів на узбіччя. Під колеса машини потрапили троє пішоходів.

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Один з постраждалих загинув на місці. Ним виявився гравець місцевої футбольної команди Бужора – 30-річний Мирослав Мудра. Двох його товаришів доправили в лікарню, один з травмованих перебуває у важкому стані.

26-річного водія, який спричинив трагедію, затримали на місці. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, показавши на алкотестері 1,4 проміле. Йому загрожує позбавлення волі терміном до восьми років.

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