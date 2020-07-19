Відомий український тренер загинув у жахливій ДТП

Смертельна ДТП сталася поблизу Мукачева на Закарпатті. Загинув футбольний тренер Віктор Ряшко.

Головний тренер ФК Мункач загинув у ДТП під Мукачевом. Єдина людина, яка вижила у легковику після ДТП, дружина Віктора Ряшка, повідомляє mukachevo.net.

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Повідомляється, що легковик Mazda, у якому перебував фахівець, зіткнувся з вантажівкою, яка везла пісок. Наразі вже відомо, що померло щонайменше троє людей.

Додамо, що Віктору Ряшку було 56 років. Футбольній спільноті він відомий за роботою на посаді спортивного директора Говерли, а також у статусі головного тренера свого часу керував Закарпаттям, тернопільською Нивою та ФК Львів.

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