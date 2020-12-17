Закарпатье всколыхнуло известие об аварии, которая забрала жизнь местного футболиста.

Трагедия произошла вчера (16 декабря) около 23:00 в Иршаве, сообщает Mukachevo.net. Водитель Opel Zafira совершил опрометчивый обгон, столкнулся с передним автомобилем и вылетел на обочину. Под колеса машины попали трое пешеходов.

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Один из пострадавших погиб на месте. Им оказался игрок местной футбольной команды Бужора – 30-летний Мирослав Мудра. Двух его товарищей доставили в больницу, один из травмированных находится в тяжелом состоянии.

26-летнего водителя, который спровоцировал трагедию, задержали на месте. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, показав на алкотестере 1,4 промилле. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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