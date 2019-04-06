Заховайло – про бразильців у Динамо: Можливо, кияни просто не вміють терпіти й чекати

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло прокоментував повернення Че Че та Буено в Бразилію.

"У Бразилію повернулися Че Че та Буено, проте я б їх не відпускав назад, чесно кажучи. Наприклад, у Шахтарі створені всі умови для бразильців, однак вони лише з часом починали показувати рівень. І після цього легіонери за великі гроші йшли у великі клуби.

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Можливо, в Динамо просто не вміють терпіти й чекати, потрібно одразу давати результат. Можна перерахувати багато гравців хорошого рівня, які так і не заграли. Чому? Існує велика кількість причин", – передає слова Заховайла "Рейтинг Букмекерів".

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Нагадаємо, нещодавно Динамо продало бразильського хавбека Че Че у Сан-Паулу, крім того була розірвана орендна угода з Вітором Буено, який на батьківщині став одноклубником Че Че. Зауважимо, що обидва прийшли в Динамо влітку минулого року.