Шахов різко прокоментував відхід Буено

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов відреагував на відхід вінгера Вітора Буено.

"Відхід Буено... Може, він і хороший був на зборах, але я не раз бачив його за дубль. Ні бажання, ні пристрасті, нічого цікавого. Одна суцільна послуга", – написав Шахов у своєму Facebook.

Буено заплатив Сантосу, аби перейти з Динамо в Сан-Паулу

Нагадаємо, Вітор Буено перейшов на правах оренди в бразильський Сан-Паулу. Також клуб викупив екс-хавбека Динамо Че Че.