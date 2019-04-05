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Шахов різко прокоментував відхід Буено

06:30 1535 Читать на русском
Шахов різко прокоментував відхід Буено
Вітор Буено / ФК Динамо Київ

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов відреагував на відхід вінгера Вітора Буено.

"Відхід Буено... Може, він і хороший був на зборах, але я не раз бачив його за дубль. Ні бажання, ні пристрасті, нічого цікавого. Одна суцільна послуга", – написав Шахов у своєму Facebook.

Буено заплатив Сантосу, аби перейти з Динамо в Сан-Паулу

Нагадаємо, Вітор Буено перейшов на правах оренди в бразильський Сан-Паулу. Також клуб викупив екс-хавбека Динамо Че Че.

Теги
Динамо Динамо Сан-Паулу Сан-Паулу Андрій Шахов Вітор Буено Вітор Буено
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