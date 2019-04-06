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Заховайло – о бразильцах в Динамо: Возможно, киевляне просто не умеют терпеть и ждать

15:41 3 Читати українською
Заховайло – о бразильцах в Динамо: Возможно, киевляне просто не умеют терпеть и ждать
Витор Буэно / ФК Динамо

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал возвращение Че Че и Буэно в Бразилию.

"В Бразилию вернулись Че Че и Буэно, но я бы их не отпускал назад, честно говоря. Например, в Шахтере созданы все условия для бразильцев, однако они лишь со временем начинали показывать уровень. И после этого легионеры за большие деньги шли в большие клубы .

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Возможно, в Динамо просто не умеют терпеть и ждать, нужно сразу давать результат. Можно перечислить много игроков хорошего уровня, которые так и не заиграли. Почему? Существует большое количество причин", – передает слова Заховайло "Рейтинг Букмекеров".

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Напомним, недавно Динамо продало бразильского хавбека Че Че в Сан-Паулу, кроме того было разорвано арендное соглашение с Витором Буэно, который на родине стал одноклубником Че Че. Заметим, что оба пришли в Динамо летом прошлого года.

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