– Ви провели кілька матчів за юнацькі збірні України, але не дебютували у молодіжній. Тренерський штаб стежить за вами? Чи контактували з Русланом Ротанем або його помічниками?

– Я чув про те, що мав їхати на якийсь збір молодіжки, але зрештою не поїхав. Потім, через якийсь час, мені сказали, щоб я не чекав на виклик.

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– Ви раніше казали, що збірна Сирії активно запрошувала вас до себе. Ця історія набула розвитку?

– Запрошують досі, але я відмовляюся, – зізнався Ауссі в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 21-річний Алан народився в Донецьку, його батько сирієць. Оренда захисника Динамо у вірменському Пюніку розрахована до кінця сезону.

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