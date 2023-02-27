– Вы провели несколько матчей за юношеские сборные Украины, но не дебютировали в молодежной. Тренерский штаб смотрит за вами? Контактировали с Русланом Ротанем или его помощниками?

– Я слышал о том, что должен был ехать на сбор молодежки, но в конце концов не поехал. Потом, через некоторое время, мне сказали, чтобы я не ожидал вызова.

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– Вы раньше говорили, что сборная Сирии активно приглашала вас к себе. Эта история получила развитие?

– Приглашают до сих пор, но я отказываюсь, – признался Аусси в интервью Українському футболу.

Напомним, 21-летний Алан родился в Донецке, его отец-сириец. Аренда защитника Динамо в армянском Пюнике рассчитана до конца сезона.

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