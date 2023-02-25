Журналіст Михайло Співаковський розповів про долю півзахисника Віталія Буяльського, якого можуть заявити на гру відбору до Євро-2024 проти Англії.

Буяльський має хороші шанси опинитись у складі збірної України на поєдинок з Англією, інформує Співаковський на YouTube-каналі ТаТоТаке.

Коноплянка, Буяльський та капітан СК Дніпро-1 опинились у розширеному списку збірної України, – ЗМІ

За його інформацією, УАФ подала документи для оформлення британської візи для хавбека. Це необхідна умова, аби мати змогу зіграти на території Англії.

Зауважимо, що Буяльський востаннє потрапляв до заявки "синьо-жовтих" у листопаді 2021 року. Вже 26 березня Україна зіграє з Англією в поєдинку першого туру кваліфікації до Євро-2024, який відбудеться у Лондоні.

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