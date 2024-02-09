"Вірю, що ми всі зробимо хорошу роботу і виведемо клуб на вищий рівень. Я сповнений енергії та мотивації, щоб допомогти команді. Я завжди граю на повну силу, намагаюся викластися на полі якнайкраще. Постараюся зробити те саме тут, щоб уболівальники отримували задоволення від моєї гри та гри команди.

Захисник збірної України офіційно змінив клуб у Європі

Для мене зараз важливо знову грати повні матчі і показувати в них свій рівень, тому що я хочу повернутися в збірну України. Вірю, що я допоможу Дунайскій Стреді, а Дунайска Стреда допоможе мені", – поділився Качараба в коментарі офіційному сайту ДАК.

Зазначимо, що трансфер Тараса зі Славії у Дунайску Стреду обійшовся у 250 тисяч євро, а особистий контракт розрахований до літа 2026 року. У нинішньому сезоні Качараба провів за Славію всього 2 матчі і відзначився одним асистом. В активі Тараса три поєдинки за національну збірну України, але через клубну кризу він понад рік не отримує виклики.

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