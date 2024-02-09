"Верю, что мы все сделаем хорошую работу и выведем клуб на более высокий уровень. Я полон энергии и мотивации, чтобы помочь команде. Я всегда играю в полную силу, стараюсь выложиться на поле как можно лучше. Постараюсь сделать то же самое здесь, чтобы болельщики получали удовольствие от моей игры и игры команды.

Защитник сборной Украины официально сменил клуб в Европе

Для меня сейчас важно снова играть полные матчи и показывать в них свой уровень, потому что я хочу вернуться в сборную Украины. Верю, что я помогу Дунайской Стреде, а Дунайска Стреда поможет мне", – поделился Качараба в комментарии официальном сайте ДАК.

Отметим, что трансфер Тараса из Славии в Дунайскую Стреду обошелся в 250 тысяч евро, а личный контракт рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Качараба провел за Славию всего 2 матча и отметился одним ассистом. В активе Тараса три поединка за национальную сборную Украины, но из-за клубного кризиса он больше года не получает вызовы.

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