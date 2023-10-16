Жан-Клер Тодібо заявив, що сміявся під час хвилини мовчання перед грою з Нідерландами від нервів.

Центральний захисник збірної Франції Жан-Клер Тодібо засміявся під час хвилини мовчання перед матчем відбору до Євро-2024 з Нідерландами. Церемонія стосувалася смерті вчителя, якого було вбито внаслідок нападу на школу в Аррасі.

Гравець збірної Франції сміявся під час хвилини мовчання в пам'ять про вчителя, якого зарізав уродженець Росії, – відео

Під час сьогоднішньої прес-конференції Тодібо пояснив свою поведінку. "Все зайшло занадто далеко, і я хочу висловитися стосовно цього. Інтерпретація ситуації безглузда. Я жодним чином нікого не висміював. На трибунах перебували вболівальники суперника, і деякі з них жартували, а я нервово сміявся.

Ви маєте знати, що моя мама працює у сфері освіти. Те, що трапилося з цим учителем, могло трапитися і з нею. У цьому немає нічого смішного", – цитує Тодібо CANAL+.

Нагадаємо, що Франція обіграла збірну Нідерландів із рахунком 2:1.

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