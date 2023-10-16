Жан-Клер Тодибо заявил, что смеялся во время минуты молчания перед игрой с Нидерландами от нервов.

Центральный защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо засмеялся во время минуты молчания перед матчем отбора к Евро-2024 с Нидерландами. Церемония касалась смерти учителя, который был убит в результате нападения на школу в Аррасе.

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Во время сегодняшней пресс-конференции Тодибо объяснил своё поведение. "Всё зашло слишком далеко, и я хочу высказаться по этому поводу. Интерпретация ситуации безумна. Я никоим образом никого не высмеивал. На трибунах находились болельщики соперника, и некоторые из них шутили, а я нервно смеялся.

Вы должны знать, что моя мама работает в сфере образования. Случившееся с этим учителем могло случиться и с ней. В этом нет ничего смешного", – цитирует Тодибо CANAL+.

Напомним, что Франция обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:1.

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