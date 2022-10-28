Захисник Пабло Марі може святкувати другий день народження. Йому пощастило уникнути серйозних травм після удару ножем, а незабаром гравець зможе повернутися на поле.

Напередодні Пабло Марі потрапив у жахливий інцидент. Футболіста і ще кількох людей вдарили ножем у торговому центрі. Одна людина загинула, а іспанський оборонець потрапив до лікарні. Нападника, у якого виявили психічні вади, затримали.

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Можна сказати, що Пабло Марі пощастило. Лезо ножа пройшло за кілька міліметрів від легені, не зачепивши життєво важливі органи. Іспанця прооперували, він може повернутися на поле через 3 місяці. Найближчі дні футболісти проведе у лікарні, повідомляє Gazzetta dello Sport.

"Я був з дитиною всередині у супермаркеті і відчув нестерпний біль у спині. Потім я побачив, як іншого чоловіка вдарили ножем у горло. Особисто мені пощастило, але я бачив, як на моїх очах помирає людина", – заявив Пабло Марі.

Монца вже попросила перенести поєдинок Серії А проти Болоньї. "Дізнавшись про те, що сталося, деякі футболісти почали плакати. Вони спустошені. Сам Пабло Марі навіть зміг пожартувати. Він сказав, що зможе зіграти у найближчому матчі", – зазначив Адріано Галліані.

Нагадаємо, за Монцу 29-річний іспанець виступає на правах оренди з Арсенала. У складі італійської команди Пабло Марі зіграв 8 матчів, забив 1 гол.

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