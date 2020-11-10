"Для мене двері відкриті для участі в іграх за збірну України. Коли я був дитиною, то часто відпочивав у Києві, де досі живуть мої родичі з боку мами.

Збірна України вирушила у Польщу – Шевченко взяв у склад 25 гравців

Вся родина мого батька емігрувала до Нью-Йорка, тому моя російська не настільки хороша, як мала б бути, але я все ще можу розмовляти нею", – цитує Кілмана BBC.

Нагадаємо, Кілман – вихованець академій Фулхема і Гіллінгема. До табору "вовків" футболіст приєднався у серпні 2018 року. 23-річний захисник став справжнім відкриттям АПЛ – за початок поточного сезону він зіграв у Прем'єр-лізі більше матчів, аніж за всі попередні роки. Більше того, у п'яти поєдинках з Кілманом у складі Вулверхемтон тричі зіграв на нуль, а захисник зумів записати до свого доробку результативну передачу.

Цікаво, що окрім футболу, гравець як профі займався іншим видом спорту – з 2015 до 2018 року йому вдалось провести 25 матчів за збірну Англії з футзалу.

Вербіч у Динамо: продати не можна залишити