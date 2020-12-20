Брага уважно стежить за виступами гравця та розглядає можливість трансферу французького півзахисника, повідомляє Goal.

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Також на Ндіайє претендує Вест Хем, який цікавився гравцем влітку 2020 року. Зазначається, що наставник "молотків" Девід Мойєс отримав нову інформацію щодо гравця Ворскли, що може вплинути на майбутній трансфер.

Слід додати, що контракт Ндіайє із полтавцями завершується влітку 2021 року. Transfermarkt оцінює француза у 400 тисяч євро. Загалом, він провів 31 матч за Ворсклу, записавши до свого активу гол та асист.

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