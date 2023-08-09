Центральний захисник Валенсії Габріел Пауліста опублікував відкритого листа на клубному сайті "лос чес", у якому перепросив за свою поведінку під час контрольного матчу з Астон Віллою (1:2). В одному з епізодів гри бразилець почув критику з боку вболівальника Валенсії, і замість продовження гри вирішив з'ясувати з "кривдником" стосунки.

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"Попри товариський статус матчу, ми не хотіли програвати. Я почув від одного з фанатів фразу, яка мені не сподобалася, вона була нешанобливою стосовно мене. І я відреагував, хоча не мав цього робити. Матч з Астон Віллою був домашнім, це була важлива зустріч, а я вимкнувся з гри, щоб відповісти вболівальнику. Так я виявив неповагу до своїх партнерів по команді.

Тому я хочу перепросити вболівальників Валенсії, я тут, щоб захищати цей клуб до самої смерті. Я сказав це в перший день, щойно тут опинився, і я хочу дотриматися свого слова. Пробачте", – цитує захисника офіційний сайт "лос чес".