Як стало відомо "Футбол 24", до Давида Фесюка проявляє інтерес Валенсія, яка може у будь-який момент продати Гіоргі Мамардашвілі до АПЛ чи Серії А.

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Фесюк, окрім суто воротарських чеснот, добре грає ногами, що важливо для іспанського футболу, а ще вільно володіє іспанською. Надважливий плюс – Давид вже проходив перегляд у Валенсії у 15-річному віці. Але тоді лише через бюрократичні моменти не зміг переїхати до Іспанії, хоча клуб хотів його залишити. З того часу "кажани" уважно стежили за Фесюком. Українця готові одразу зробити основним в юнацькій команді та поступово підпускати до основи.

Нагадаємо, Давид перейшов у Хайдук минулого літа. Його контракт чинний до 31 грудня 2024 року. Голкіпер вже встиг дебютувати за основну команду (минулого сезону він провів 5 матчів за U-19, в яких пропустив 2 голи, а 3 матчі відстояв "на нуль").

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