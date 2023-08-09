Центральный защитник Валенсии Габриэл Паулиста опубликовал открытое письмо на клубном сайте "лос чес", в котором извинился за своё поведение во время контрольного матча с Астон Виллой (1:2). В одном из эпизодов игры бразилец услышал критику со стороны болельщика Валенсии, и вместо продолжения игры решил выяснить с "обидчиком" отношения.

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"Несмотря на товарищеский статус матча, мы не хотели проигрывать. Я услышал от одного из фанатов фразу, которая мне не понравилась, она была неуважительной по отношению ко мне. И я отреагировал, хотя не должен был этого делать. Матч с Астон Виллой был домашним, это была важная встреча, а я выключился из игры, чтобы ответить болельщику. Так я проявил неуважение к своим партнёрам по команде.

Поэтому я хочу извиниться перед всеми болельщиками Валенсии, я здесь, чтобы защищать этот клуб до самой смерти. Я сказал это в первый день, как только здесь оказался, и я хочу сдержать своё слово. Простите меня", – цитирует защитника официальный сайт "лос чес".