Латвія переграла Вірменію (2:0) в рамках 7 туру кваліфікації на чемпіонат Європи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація

Латвія – Вірменія – 2:0

Голи: Ікаунєкс, 39, Балодіс, 68

Вилучення: Ошс, 53 (Л)

Олександр Петраков зі збірною Вірменії бореться за вихід на Євро. Виїзна нічия з Туреччиною залишила шанси на позитивний підсумок, однак обійти турків та хорватів буде вкрай складно. Особливо після сьогоднішнього результату.

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Вірменія зустрічалася з абсолютним аутсайдером групи – Латвія до сьогодні програла всі свої матчі. Однак краще розпочали саме балтійці. Зліва постійно загрожував Дашкевічс, а ефектний удар Савельєвса парирував голкіпер.

Підопічні Петракова відповіли кількома змарнованими моментами Барсегяна. Наприкінці першого тайму Латвія заслужено вийшла вперед, коли Улдрікіс розумно пропустив м'яч після прострілу з флангу, а Ікаунєкс вразив ворота.

Вірменія отримала тайм гри в більшості – відразу по перерві Ошс отримав другу жовту. Гості насіли на латвійські ворота, створили кілька моментів, але не забили. Найгострішим був удар Сперцяна зі штрафного, з яким впорався голкіпер.

А Латвія організувала другий гол після кутового – Балодіс зіграв на добиванні. Петрактов намагався врятувати ситуацію замінами. Ранос додав варіантів в атаці, однак на гол не напрацював. Вірменія програла і з 7 очками залишилася на третьому місці групи D.

Приємні моменти спостерігалися в компенсований час. Латвійські вболівальники на радощах співали "Путін – ху*ло" та святкували довгоочікувану перемогу.