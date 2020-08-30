"Хочолава, швидше за все, зараз недоступний для нас. Ми стежили за ним. Минулого року ми з Йоханом Лангом (тогочасний технічний директор Копенгагена – прим.) були в Україні, щоб подивитися на нього.

Хочолава викликаний у збірну Грузії на матчі Ліги націй

Однак, після цього він грав досить часто. Також він провів півфінальний матч Ліги Європи проти Інтера і це був поганий знак для нас", – сказав Сольбаккен у коментарі виданню Bt.dk.

Нагадаємо, Хочолава перейшов у Шахтар влітку 2017 року із одеського Чорноморця. У минулому сезоні 27-річний футболіст провів у футболці "гірників" 16 матчів у всіх турнірах. Контракт гравця збірної Грузії із донецьким клубом розрахований до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 3,2 млн євро.

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