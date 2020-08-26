Хочолава викликаний у збірну Грузії на матчі Ліги націй

Давид Хочолава отримав виклик до національної збірної своєї країни, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Захисник прибуде у розташування національної команди Грузії 31 серпня. Підопічні Вайсса проведуть два матчі у Лізі націй: з Естонією 5 вересня у Таллінні та Північною Македонією 8 вересня у Тбілісі.

До слова, Давид Хочолава провів за національну збірну Грузії 21 матч – результативними діями оборонець Шахтаря не відзначався.

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