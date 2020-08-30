"Хочолава, скорее всего, сейчас недоступен для нас. Мы следили за ним. В прошлом году мы с Йоханом Лангом (тогдашний технический директор Копенгагена – прим.) были в Украине, чтобы посмотреть на него.

Хочолава вызван в сборную Грузии на матчи Лиги наций

Однако, после этого он играл довольно часто. Также он провел полуфинальный матч Лиги Европы против Интера и это был плохой знак для нас", – сказал Сольбаккен в комментарии изданию Bt.dk.

Напомним, Хочолава перешел в Шахтер летом 2017 года из одесского Черноморца. В прошлом сезоне 27-летний футболист провел в футболке "горняков" 16 матчей во всех турнирах. Контракт игрока сборной Грузии с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,2 млн евро.

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