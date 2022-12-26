Захисник Шахтаря і збірної України не вразив європейські клуби: "Скаути його забракували"
14:57 - Читать на русском
Віктор Вацко поділився інсайдом щодо змарнованої можливості Валерія Бондаря перебратися у Європу.
"Мене за 3 місяці роботи з Йовічевічем найбільше вразив Бондар. У минулому сезоні він мав серйозні помилки майже кожного матчу, хоча й не слід забувати про важку травму.
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Потім влітку Шахтар грав благодійні матчі, і за Бондарем дививлись скаути іноземних клубів. Його забракували. У нього не вірили й не сподівались", – заявив Вацко під час інтерв'ю з тренером Шахтаря Ігорем Йовічевічем.
Додамо, що цього сезону Бондар став основним захисником Шахтаря – 18 матчів, один гол та один асист.
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