"Мене за 3 місяці роботи з Йовічевічем найбільше вразив Бондар. У минулому сезоні він мав серйозні помилки майже кожного матчу, хоча й не слід забувати про важку травму.

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Потім влітку Шахтар грав благодійні матчі, і за Бондарем дививлись скаути іноземних клубів. Його забракували. У нього не вірили й не сподівались", – заявив Вацко під час інтерв'ю з тренером Шахтаря Ігорем Йовічевічем.

Додамо, що цього сезону Бондар став основним захисником Шахтаря – 18 матчів, один гол та один асист.

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