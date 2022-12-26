Защитник Шахтера и сборной Украины не впечатлил европейские клубы: "Скауты его забраковали"
14:57 - Читати українською
Виктор Вацко поделился инсайдом по поводу потерянной возможности Валерия Бондаря перебраться в Европу.
"Меня за 3 месяца работы с Йовичевичем больше всего поразил Бондарь. В прошлом сезоне у него были серьезные ошибки почти в каждом матче, хотя и не следует забывать о тяжелой травме.
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Потом летом Шахтер играл благотворительные матчи, и за Бондарем смотрели скауты иностранных клубов. Его забраковали. В него не верили и не надеялись", – заявил Вацко во время интервью с тренером Шахтера Игорем Йовичевичем.
Добавим, что в этом сезоне Бондарь стал основным защитником Шахтера – 18 матчей, один гол и один ассист.
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