"Меня за 3 месяца работы с Йовичевичем больше всего поразил Бондарь. В прошлом сезоне у него были серьезные ошибки почти в каждом матче, хотя и не следует забывать о тяжелой травме.

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Потом летом Шахтер играл благотворительные матчи, и за Бондарем смотрели скауты иностранных клубов. Его забраковали. В него не верили и не надеялись", – заявил Вацко во время интервью с тренером Шахтера Игорем Йовичевичем.

Добавим, что в этом сезоне Бондарь стал основным защитником Шахтера – 18 матчей, один гол и один ассист.

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