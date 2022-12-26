Шахтар розраховує отримати бодай якусь компенсацію за легіонерів, які розбіглися після початку повномасштабної війни.

"Гірники" ведуть активні переговори щодо Вітао і Майкона, які зараз виступають в орендах за Інтернасьйонал та Корінтіанс відповідно.

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За 50% прав на першого Шахтар прагне отримати щонайменше 4,5 млн євро, інформує Revista Colorada. Оренда Вітао розрахована до літа 2023-го, коли завершується правило ФІФА про призупинення контрактів з українськими клубами. Інтернасьйонал сподівається до того часу забезпечити собі хоча б половину прав на гравця. "Червоним" може допомогти бажання самого Вітао залишитися вдома і борг за Вінісіуса Тобіаса, який Шахтар досі повністю не виплатив.

Майкона "гірники" оцінюють у 4-5 млн євро, додає UOL. Оренда хавбека завершується 31 грудня, тому Корінтіанс змушений поспішати. Крім того, інтерес до цього бразильця зберігають клуби з Європи, які здатні задовольнити фінансові апетити Шахтаря.

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