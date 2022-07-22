Про перехід 23-річного Меліченка німецький клуб оголосив на офіційному сайті.

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Контракт розрахований на 2 роки. Правий оборонець перейшов на правах вільного агента з Маріуполя, кольори якого захищав на момент повномасштабного вторгнення Росії. У Дрездені захисник обрав 17 номер.

Меліченко є вихованцем академії Шахтаря. Ще в березні він почав тренуватися у складі дрезденського клубу, який у підсумку вирішив укласти з українцем контракт. Кирило вже отримав дозвіл на роботу в Німеччині та пройшов медогляд.

Сезон 2021/22 Динамо Дрезден завершило на 16-й позиції другого дивізіону, а в перехідних матчах програло Кайзерслаутерну і вилетіло у третю Бундеслігу.

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