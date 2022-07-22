Нагадаємо, нещодавно стало відомо про зрив переходу екс-захисника збірної України до лав "гірників", хоча оборонець вже повинен був летіти в Нідерланди, де Шахтар проводить збори.

Ракицького у Шахтарі не буде, – ЗМІ

"Отримав підтвердження, що трансфер дійсно зірвався в останній момент. Це все дуже загадково. Причин точних не знаю. Напевно, перейде в цей Адана Демірспор.

Мені здається (це здогадка), що, можливо, Ракицький просто використав Шахтар, щоб вибити собі більшу зарплату в Туреччині. От він таким чином торгувався. Казав щось типу: "Все, якщо не даєте зарплату, я тоді їду в Шахтар".

Дотягнув до останнього, ті погодилися, а тоді дав відбій Шахтарю. У клубі вже готувалися, футболки йому друкували з прізвищем, грубо кажучи. Все вже було узгоджено", – розповів Болотніков в ефірі KDK.

Наразі 32-річний Ракицький перебуває в Туреччині. Тамтешні ЗМІ повідомляли, що новим клубом українця стане Адана Демірспор.

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