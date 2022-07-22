О переходе 23-летнего Меличенко немецкий клуб объявил на официальном сайте.

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Контракт рассчитан на 2 года. Правый бек перешел на правах свободного агента из Мариуполя, цвета которого защищал на момент полномасштабного вторжения России. В Дрездене защитник выбрал 17-й номер.

Меличенко является воспитанником академии Шахтера. Еще в марте он начал тренироваться в составе дрезденского клуба, который в итоге решил заключить контракт с украинцем. Кирилл уже получил разрешение на работу в Германии и прошел медосмотр.

Сезон 2021/22 Динамо Дрезден завершило на 16-й позиции второго дивизиона, а в переходных матчах проиграло Кайзерслаутерну и вылетело в третью Бундеслигу.

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