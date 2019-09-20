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Захисник Мальме Сафарі: Динамо – фаворит нашої групи, але ми змусили українців боятись

17:18 198 Читать на русском
Захисник Мальме Сафарі: Динамо – фаворит нашої групи, але ми змусили українців боятись
Беранг Сафарі / фото ФК Мальме

Захисник Мальме Беранг Сафарі прокоментував поразку в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи (0:1) проти київського Динамо.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Думаю, у нас вийшов хороший поєдинок. Ми боролися, але, на жаль, дуже прикро поступились.

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Динамо – фаворит нашої групи, але, мені здається, ми дали киянам бій, змусили їх боятися. Попереду ще багато поєдинків, і ми маємо можливість перемогти в них. Суперник має багато індивідуально сильних футболістів, але ми змогли їх стримати", – цитує Сафарі expressen.se.

Нагадаємо, Мальме мінімально поступився Динамо (0:1), вирішальний гол забив Віталій Буяльський.

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14:50
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Теги
Динамо - Мальме Динамо Динамо Мальме Мальме Ліга Європи Беранг Сафарі Беранг Сафарі
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