Захисник Мальме Сафарі: Динамо – фаворит нашої групи, але ми змусили українців боятись

Захисник Мальме Беранг Сафарі прокоментував поразку в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи (0:1) проти київського Динамо.

"Думаю, у нас вийшов хороший поєдинок. Ми боролися, але, на жаль, дуже прикро поступились.

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Динамо – фаворит нашої групи, але, мені здається, ми дали киянам бій, змусили їх боятися. Попереду ще багато поєдинків, і ми маємо можливість перемогти в них. Суперник має багато індивідуально сильних футболістів, але ми змогли їх стримати", – цитує Сафарі expressen.se.

Нагадаємо, Мальме мінімально поступився Динамо (0:1), вирішальний гол забив Віталій Буяльський.

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