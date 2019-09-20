Защитник Мальме Сафари: Динамо – фаворит нашей группы, но мы заставили украинцев бояться

Защитник Мальме Беранг Сафари прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) против киевского Динамо.

"Думаю, у нас получился хороший поединок. Мы боролись, но, к сожалению, очень обидно уступили.

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Динамо – фаворит нашей группы, но, мне кажется, мы дали киевлянам бой, заставили их бояться. Впереди еще много матчей, и мы имеем возможность победить в них. У соперника есть много индивидуально сильных футболистов, но мы смогли их сдержать", – цитирует Сафари expressen.se.

Напомним, Мальме минимально уступил Динамо (0:1), решающий гол забил Виталий Буяльский.

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