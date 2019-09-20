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Защитник Мальме Сафари: Динамо – фаворит нашей группы, но мы заставили украинцев бояться

17:20 22 Читати українською
Защитник Мальме Сафари: Динамо – фаворит нашей группы, но мы заставили украинцев бояться
Беранг Сафари / фото ФК Мальме

Защитник Мальме Беранг Сафари прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) против киевского Динамо.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Думаю, у нас получился хороший поединок. Мы боролись, но, к сожалению, очень обидно уступили.

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Динамо – фаворит нашей группы, но, мне кажется, мы дали киевлянам бой, заставили их бояться. Впереди еще много матчей, и мы имеем возможность победить в них. У соперника есть много индивидуально сильных футболистов, но мы смогли их сдержать", – цитирует Сафари expressen.se.

Напомним, Мальме минимально уступил Динамо (0:1), решающий гол забил Виталий Буяльский.

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Динамо Киев - Мальме Динамо Киев Динамо Киев Мальме Мальме Лига Европы Беранг Сафари Беранг Сафари
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