Нідерландський захисник Кі-Яна Хувер перейшов у Вулверхемптон, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

Ліверпуль за крок від трансферу зірки Вулверхемптона

18-річний оборонець коштував "вовкам" 9 мільйонів фунтів. Ще 4,5 млн фунтів будуть передбачені у вигляді бонусів. Цікаво, що "червоні" змогли заробити на продажу свого футболіста у 100 разів більше у порівнянні з сумою, яку вони виплатили Аяксу у серпні 2018-го (90 тисяч фунтів). Хувер уклав з новою командою контракт до 2025 року.

Нагадаємо, Кі-Яна зіграв за першу команду Ліверпуля всього у чотирьох матчах, забивши єдиний гол у ворота МК Донс у Кубку Ліги у минулому сезоні.

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