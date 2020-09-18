Ліверпуль претендує на півзахисника Вулверхемптона Діогу Жоту, повідомляє видання Sky Sports.

Вулверхемптон вкотре підписав таланта з Португалії

Клуби знаходяться на фінальній стадії переговорів і можуть оголосити про трансфер вже у найближчу суботу. "Вовки" вимагають за свого футболіста 35 млн фунтів стерлінгів, тож мерсисайдці, аби зекономити, розглядають також варіант з залученням до справи свого 18-річного захисника Кі-Яна Хувера, інтерес до якого вже давно проявляє команда Нуну Ешпіріту Санту.

Нагадаємо, Жота перейшов у Вулверхемптон у липні 2018 року з мадридського Атлетіко за 14 млн євро. Його угода з "вовками" спливає у червні 2022 року. Минулого сезону він провів за свою команду 48 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює футболіста у 28 мільйонів євро.

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