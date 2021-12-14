Протистояння заклятих ворогів – це завжди вершина футбольних емоцій та майстерності. Особливо, коли кожен з них може назвати себе грандом світового футболу.

Дербі МЮ та Ліверпуля – найбільш принципова битва на Туманному Альбіоні, за якою, затримавши подих, спостерігає весь футбольний світ. "З дитинства мене вчили ненавидіти Манчестер Юнайтед", – казав колись Стівен Джеррард. Це найбільш вдала характеристика стосунків між цими клубами. Ненависть.

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А почалося все ще задовго до появи перших футбольних клубів. Промислова революція в Британії вивела на вершину два міста "нового типу": Манчестер та Ліверпуль. Манкуніанці могли похизуватися великою кількістю заводів та фабрик, але без порту свого сусіда це не давало жодних переваг, що сильно дратувало жителів Манчестера.

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Водна монополія Ліверпуля завершилася в 1894 році, коли був відкритий канал, який дозволяв кораблям потрапляти просто у Манчестер. Мерсисайдці розгнівалися – місто втратило сотні робочих місць та тисячі фунтів доходу. Економічні змагання переросли у відкриту ворожнечу, яка перекинулася на усі сфери: культуру, політику, спорт.

На футбольному полі команди зустрілися в тому ж таки 1894 році. Ліверпуль став переможцем Другої ліги, в для підвищення у класі мерсисайдцям треба було обіграти аутсайдера Першої ліги – Ньютон Хіт (так колись називався Манчестер Юнайтед). Помста за водний канал вдалася – голи Патріка Гордона та Гері Бредшоу подарували Ліверпулю місце в вищій лізі, а Ньютон Хіт понизився у класі. Ідеальна розправа.

Після цього дороги назад вже не було – Ліверпуль та Манчестер стали найбільш запеклими ворогами Англії. І чи то так склалася доля, чи вогонь ненависті до суперника так розпалював клуби, але їм вдалося стати найбільш титулованими командами Англії, нагороди в їхніх музеях давно подолали позначку в півсотні.

Цікаво, що Ліверпуль та МЮ неначе чергують епохи один одного. У 1950-60-х безумовним лідером були "червоні дияволи" – 5 перемог в чемпіонаті Англії. З середини 1970-х пальму першості забрав Ліверпуль – понад 30 трофеїв національного та єврокубкового ґатунків.

Доленосним для Манчестер Юнайтед стало призначення Алекса Фергюсона – про його роботу та результати на чолі команди в зайвий раз нагадувати не потрібно.

Ліверпуль відповів приходом Юргена Клоппа – і зараз навіть найбільш віддані фанати МЮ погодяться, що триває зоряний час мерсисайдців. Команда святкувала перемогу в АПЛ та Лізі чемпіонів, а "дияволам" треба битися за потрапляння у єврокубки.

Та яке б місце не займали МЮ та Ліверпуль у таблиці, у якому б турнірі не зустрілися, на якому полі бою, "Енфілді" чи "Олд Траффорд", не з'ясовували стосунки – їхнє протистояння завжди матиме ажіотаж та буде апогеєм футбольних емоцій. Футбольна війна між "червоними", яка триває понад століття, приречена на увагу всього світу та звання найбільш запеклого дербі.