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Захисник Литви Паліоніс: Україна могла забити ще більше

10:04 335 Читать на русском
Захисник Литви Паліоніс: Україна могла забити ще більше
Литва – Україна – 0:3

Захисник збірної Литви Міндаугас Паліоніс прокоментував поразку у матчі з Україною (0: 3).

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Пропустили три голи і заслужено програли. Україна була сильнішою, напевно вони випереджали нас в ігровому мисленні і швидкості.

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Звичайно, емоції зараз негативні. Факти не брешуть, Україна забила три голи, але могла забити ще більше. Тепер команда з тренерським штабом сядуть вранці і розберуть гру, проаналізуємо помилки і будемо готуватися до наступного матчу", – наводить слова Паліоніса прес-служба федерації футболу Литви.

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Нагадаємо, наступну зустріч литовці проведуть на своєму полі проти Португалії, а Україна зіграє товариський матч з Нігерією. Обидва поєдинки відбудуться у вівторок, 10-го вересня.

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Захист збірної України – найкращий у кваліфікації Євро-2020 поряд з англійцями та бельгійцями
09:12
2035
Теги
Євро-2020 Україна Україна Литва Литва Литва - Україна
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