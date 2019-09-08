Захисник Литви Паліоніс: Україна могла забити ще більше

Захисник збірної Литви Міндаугас Паліоніс прокоментував поразку у матчі з Україною (0: 3).

"Пропустили три голи і заслужено програли. Україна була сильнішою, напевно вони випереджали нас в ігровому мисленні і швидкості.

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Звичайно, емоції зараз негативні. Факти не брешуть, Україна забила три голи, але могла забити ще більше. Тепер команда з тренерським штабом сядуть вранці і розберуть гру, проаналізуємо помилки і будемо готуватися до наступного матчу", – наводить слова Паліоніса прес-служба федерації футболу Литви.

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Нагадаємо, наступну зустріч литовці проведуть на своєму полі проти Португалії, а Україна зіграє товариський матч з Нігерією. Обидва поєдинки відбудуться у вівторок, 10-го вересня.

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