Защитник Литвы Палионис: Украина могла забить еще больше

Защитник сборной Литвы Миндаугас Палионис прокомментировал поражение в матче с Украиной (0:3).

"Пропустили три гола и заслуженно проиграли. Украина была сильнее, наверняка они опережали нас в игровом мышлении и скорости.

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Конечно, эмоции сейчас отрицательные. Факты не лгут, Украина забила три гола, но могла забить еще больше. Теперь команда с тренерским штабом сядут утром и разберут игру, проанализируем ошибки и будем готовиться к следующему матчу", – приводит слова Палиониса пресс-служба федерации футбола Литвы.

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Напомним, следующую встречу литовцы проведут на своем поле против Португалии, а Украина сыграет товарищеский матч с Нигерией. Оба поединка состоятся во вторник, 10 сентября.

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