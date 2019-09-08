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Хавбек Литви Жулпас: Україна – дуже вміла команда, було важко їй протистояти

08:17 355 Читать на русском
Хавбек Литви Жулпас: Україна – дуже вміла команда, було важко їй протистояти
Литва – Україна – 0:3

Півзахисник збірної Литви Артурас Жулпа прокоментував поразку від України (0:3).

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Важко щось сказати відразу після матчу. Треба подивитися зустріч, проаналізувати моменти. Через втому навіть думати важко. Всі бачили, як нам було непросто. Україна – дуже вміла команда, було важко їй протистояти.

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Ми дуже старались, віддавали всі свої сили, але українці були сильнішими за нас. Завжди швидкий пропущений гол змінює всі плани. Ми намагалися грати в атаку, а не відходити в оборону, але суперник змушував сідати глибше і грати від захисту", – розповів Жулпа порталу sportas.lt.

Нагадаємо, збірна України на виїзді розгромила Литву (3:0) завдяки голам Зінченка, Марлоса та Маліновського.

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Україна Україна Литва Литва Євро-2020 Литва - Україна Артурас Жулпа Артурас Жулпа
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