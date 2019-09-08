Хавбек Литви Жулпас: Україна – дуже вміла команда, було важко їй протистояти

Півзахисник збірної Литви Артурас Жулпа прокоментував поразку від України (0:3).

"Важко щось сказати відразу після матчу. Треба подивитися зустріч, проаналізувати моменти. Через втому навіть думати важко. Всі бачили, як нам було непросто. Україна – дуже вміла команда, було важко їй протистояти.

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Ми дуже старались, віддавали всі свої сили, але українці були сильнішими за нас. Завжди швидкий пропущений гол змінює всі плани. Ми намагалися грати в атаку, а не відходити в оборону, але суперник змушував сідати глибше і грати від захисту", – розповів Жулпа порталу sportas.lt.

Нагадаємо, збірна України на виїзді розгромила Литву (3:0) завдяки голам Зінченка, Марлоса та Маліновського.

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