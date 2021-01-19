Ще один українець вирішив спробувати легіонерського хліба – оборонець ковалівців Максим Максименко продовжить кар'єру у чемпіонаті Греції.

Захисник Колоса Максим Максименко став гравцем Лариси, повідомляє офіційний сайт ковалівців.

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30-річний оборонець підписав з грецькою командою контракт на три роки. Суму компенсації сторони не озвучили.

Нагадаємо, Максим – вихованець Шахтаря. У структурі донецького клубу перебував з 2007 по 2010 рр., однак жодного матчу за головну команду так і не зіграв. Виступав за Кримтеплицю, Сталь та чернігівську Десну. Має оборонець і досвід виступів за кордоном – у молдовському Тирасполі та юрмальському Спартаку з Латвії.

У поточному сезоні провів за Колос 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює захисника у 400 тисяч євро.

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